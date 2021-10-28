В Пензе муниципальные предприятия до конца года получат 37 единиц техники ЖКХ

Пенза, 28 октября 2021. PenzaNews. 37 единиц новой техники поступит в распоряжение муниципальных предприятий Пензы до конца 2021 года. Об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Павел Якунин в ходе визита представителей городской администрации и гордумы на предприятие «Пензадормост».

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«29 машин закуплено для «Пензадормоста», шесть единиц техники — для МУП «Зеленое хозяйство [города Пензы]», одна единица — для МКУ «Управление по делам ГОЧС», — уточнил он.

По информации пресс-службы гордумы, приобретены комбинированные машины с распределителем противогололедных материалов, коммунальная многофункциональная техника для содержания дворовых территорий, тротуаров и площадей, а также погрузчики и самосвалы.