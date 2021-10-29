Компания «Т Плюс» вложила 200 млн. рублей в ремонт оборудования пензенской ТЭЦ-1 ЖКХ

Пенза, 29 октября 2021. PenzaNews. Примерно 200 млн. рублей направлено в 2021 году на ремонт оборудования ТЭЦ-1 в Пензе в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», объединяющего генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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«На ТЭЦ-1 самый большой объем работ был проведен на котле №11: заменены поверхности нагрева. На турбогенераторе №8 заменили стопорный клапан. Это основной узел защиты, действующий на турбинах. Также проведен капитальный ремонт турбогенератора №5», — уточняется в пресс-релизе.

По словам заместителя главного инженера по эксплуатации ТЭЦ-1 Павла Дильмана, мероприятия по подготовке основного и вспомогательного оборудования были начаты еще весной.

«В настоящее время станция полностью готова к периоду максимальных нагрузок и обеспечению надежного теплоснабжения клиентов компании», — подчеркнул он.

По информации «Т Плюс», всего в подготовку источников тепла на территории Пензы компанией вложено 246 млн. рублей: помимо работ на ТЭЦ-1, средства были направлены на ремонт котельной «Арбеково» и ТЭЦ-2.