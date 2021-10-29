«Пензаэнерго» готово обеспечить надежное электроснабжение потребителей в нерабочие дни ЖКХ

Пенза, 29 октября 2021. PenzaNews. Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» готов обеспечить надежное электроснабжение потребителей в предстоящие нерабочие дни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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Из него следует, что специалисты провели целый комплекс технических и организационных мероприятий.

«Завершена проверка противопожарного состояния открытых и закрытых распределительных устройств на трансформаторых подстанциях, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин, работоспособность резервных источников электропитания, средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на ВЛ [воздушных линиях]. Организован усиленный контроль за эксплуатацией оборудования, выполнением плановых и внеплановых, в том числе аварийно-восстановительных, работ. Проверена фактическая готовность сил и средств подрядных организаций, привлекаемых к выполнению аварийно-восстановительных работ в рамках заключенных соглашений о взаимодействии», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении добавляется, что в течение всего периода нерабочих дней будет дежурить персонал, непосредственно задействованный в решении производственных задач.

«В компании готовы 60 мобильных и аварийно-восстановительных бригад, 420 человек и 139 единиц техники, а также 35 резервных источников питания (РИСЭ) общей мощностью 1 тыс. 929,5 кВт. К настоящему времени завершены проверки оснащения бригад инвентарем, экипировкой, средствами защиты, готовности оснастки, спецтехники, машин и механизмов к проведению работ», — уточняется в тексте.

В нем особо обращается внимание на то, что в технологическом процессе задействованы лишь сотрудники, прошедшие вакцинацию от коронавируса или перенесшие COVID-19 не более полугода назад.

«На особом контроле энергетиков в эти дни будет электроснабжение медицинских учреждений», — подчеркивается в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что «Россети» на постоянной основе реализуют комплекс мер для защиты здоровья персонала: проводятся термометрия перед доступом на рабочие места, тестирование на COVID-19, дезинфекция помещений и другие мероприятия; все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты; организована вакцинация от коронавируса и гриппа; осуществляется информирование о мерах профилактики.

«В период действия ограничительных мер усилена работа по дистанционному обслуживанию потребителей», — говорится в тексте.

В нем поясняется, что открыта круглосуточная телефонная горячая линия, а также функционируют сайт Портал-тп.рф и специализированное мобильное приложение, с помощью которых можно оставить заявку на наиболее востребованные услуги, включая техприсоединение, установку или замену приборов учета.