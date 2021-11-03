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«Т Плюс» в ноябрьские праздники перейдет на усиленный режим работы

16:29 | 03.11.2021 | ЖКХ

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Пенза, 3 ноября 2021. PenzaNews. Специалисты филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе, в период ноябрьских праздников перейдут на усиленный режим работы.

«Т Плюс» в ноябрьские праздники перейдет на усиленный режим работы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На всех предприятиях «Т Плюс» установят повышенный контроль за работой оборудования электростанций, котельных и тепловых сетей. Организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала, утверждены составы ремонтных бригад, проведена дополнительная профилактика спецтехники и автотранспорта. Весь оперативный персонал подразделений компании прошел необходимый инструктаж. Усилят пропускной режим. Кроме того, специалисты будут нести караульную службу», — говорится в сообщении пресс-службы филиала компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем также содержится призыв к жителям Пензы быть внимательными и осторожными вблизи теплотрасс: в случае обнаружения парения из-под земли, утечки, незакрытого или поврежденного люка нельзя приближаться к этому месту и парковать рядом с ним транспортное средство; следует немедленно обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 05 либо в диспетчерскую тепловых сетей по телефону: (8412) 20-98-80.

Как отметил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин, в Пензе создан достаточный резерв мощности предприятия для работы в условиях повышенных нагрузок.

«Для устранения любых нештатных ситуаций организовано оперативное взаимодействие с региональными органами власти, ведомствами и организациями сферы ЖКХ», — подчеркнул он.

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