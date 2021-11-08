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В Пензе с помощью красителя проверят герметичность теплосетей

18:40 | 08.11.2021 | ЖКХ

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Пенза, 8 ноября 2021. PenzaNews. Проверка тепловых сетей на герметичность будет проведена в Пензе в предстоящий вторник, 9 ноября, с помощью красителя «Уранин А», при введении которого теплоноситель становится изумрудно-зеленого цвета. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

В Пензе с помощью красителя проверят герметичность теплосетей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Краситель, с помощью которого энергетики выявят места возможных утечек, а также случаи хищения сетевой воды, будет введен в тепловые сети от пензенской ТЭЦ-1», — уточняется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что из-за специфики внутридомовых коммуникаций у ряда клиентов может окраситься не только сетевая, но и горячая вода.

«Краситель абсолютно безопасен, не причиняет вреда здоровью людей и окружающей среде», — подчеркивается в сообщении.

Из текста следует, что в случае обнаружения воды зеленого цвета потребителям на проспекте Победы, улицах 8 Марта, Карпинского, Островского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Пушкина, Кулакова, Бакунина, Ставского, Плеханова, Луначарского, Толстого, Дзержинского, Ухтомского, Жемчужной, Герцена, Пролетарской, Ленина, Крупской, Леонова, Циолковского, Гагарина, Фурманова, Аустрина, Заводской, Сумской, Депутатской, Клары Цеткин, Дружбы, Медицинской, Чаадаева, Колхозной, Литвинова, Егорова, Саранской, Чапаева, Долгорукова, Стадионной, Московской, Володарского, Кирова, Максима Горького и Жемчужном проезде рекомендуется обращаться по телефонам: +7 (8412) 20-98-80; 20-98-79, 20-99-00.

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