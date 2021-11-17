EN
02:28:36 Четверг, 18 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область получит около 293 млн. рублей на расселение аварийного жилья

12:48 | 17.11.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставит Пензенской области 292,95 млн. рублей на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» по этапу 2022–2023 годов. Об этом говорится в сообщении, распространенном департаментом внешних коммуникаций и связей с общественностью госкорпорации.

Пензенская область получит около 293 млн. рублей на расселение аварийного жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В порядке софинансирования регион добавит 17,62 млн. рублей», — добавляется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что эти средства будут направлены на переселение 489 человек из 259 жилых помещений общей площадью 7,83 тыс. кв. метров на территории трех муниципальных образований.

В сообщении обращается внимание на то, что речь идет о расселении аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Новости партнеров
Читайте также
«Ростелеком» объявил о старте конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» Более 100 сотрудников ППО ЭВТ приняли участие в акции «Донор-машиностроитель»
Житель Волгоградской области задержан в Пензе за покушение на незаконный оборот наркотиков В Пензенской области введена новая мера поддержки социального предпринимательства
В Никольске предприниматель осужден за гибель человека от удара током Лейзенберг и Столярова проведут прием граждан по вопросам лекарственного обеспечения детей
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама