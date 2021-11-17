Пензенская область получит около 293 млн. рублей на расселение аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 17 ноября 2021. PenzaNews. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставит Пензенской области 292,95 млн. рублей на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» по этапу 2022–2023 годов. Об этом говорится в сообщении, распространенном департаментом внешних коммуникаций и связей с общественностью госкорпорации.

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«В порядке софинансирования регион добавит 17,62 млн. рублей», — добавляется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что эти средства будут направлены на переселение 489 человек из 259 жилых помещений общей площадью 7,83 тыс. кв. метров на территории трех муниципальных образований.

В сообщении обращается внимание на то, что речь идет о расселении аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.