В Октябрьском районе Пензы предостерегли глав УК о недопустимости нарушения закона ЖКХ

Пенза, 20 ноября 2021. PenzaNews. Руководители 11 управляющих компаний, осуществляющих деятельность в Октябрьском районе Пензы, получили предостережения о недопустимости нарушения закона в сфере ЖКХ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

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«Исполняющий обязанности прокурора Октябрьского района Пензы Юлия Ликаренко в ходе встречи с руководителями 11 управляющих компаний обратила внимание [...] на прогнозы синоптиков о предстоящем обильном выпадении осадков и напомнила, что несвоевременное выполнение возложенных на управляющие организации мероприятий по содержанию общедомового имущества является недопустимым и может привести к неблагоприятным последствиям, в том числе причинению вреда жизни и здоровью граждан», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что Юлия Ликаренко отдельно остановилась на положениях п. 24 постановления правительства России №290 от 3 апреля 2013 года «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», согласно которому работы по содержанию придомовой территории в холодный период года включают в себя, в частности, очистку от наледи и льда.

«В этой связи и.о. прокурора Октябрьского района Пензы объявила руководителям АО «Арбековское», ООО «УК «Квартал», ООО «Управляющая компания «Милана», ООО «Федеральная управляющая компания», ООО «Лидер-Сервис», ООО «УК «Комфорт-Сервис», ООО «Лидер», ООО «Пензастрой-сервис Уют», ООО «ПензаЖилСервис», ООО «Сервисная компания «Лидер», ООО «УК №1» предостережения о недопустимости нарушения законодательства в сфере жилищного-коммунального хозяйства. Исполнение управляющими организациями своих обязанностей находится на контроле прокуратуры», — отмечается в тексте.