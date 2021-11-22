В «Горводоканале» сообщили об аварийном отключении воды в Заводском районе Пензы ЖКХ

Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Пресс-служба ООО «Горводоканал» распространила информацию об аварийном отключении воды в Заводском районе Пензы в связи с необходимостью проведения работ на улице Беляева.

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«В связи с необходимостью осуществления аварийно-восстановительных работ на трубопроводе D-500 по улице Беляева, 12А, в понедельник, 22 ноября, будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: улица Кулибина, 10Б, 5, 11, 15А, 15, 13, 12, 14, 10А, 8, 4, 6, 37, 9; улица Ударная, 41, 43, 39, 37, 40, 42, 34, 32, 30, 28, 22/27, 18, 20, 16, 6/9; улица Беляева, 43, 37, 39, 41, 29, 31, 33, 45, 2, 4, 6, 8, 1/16; улица Леонова, 33, 37, 26, 34, 32, 30, 28, 23, 25, 19, 15, 1/2, 9, 10, 20, 18; улица Крупской, 5, 23, 27, 29, 31, 20, 22, 24, 18, 25, 19; улица Германа Титова, 6, 4, 15А; улица Докучаева, 15, 17, 13, 11/8, 16, 18, 20, 8, 6, 4, 2; улица Литейная, 14, 12, 10, 8/2; улица Ленина, 45, 43, 47, 45А, 17, 19, 11, 15; улица 9 Января, 12/16, 11/14, 13; улица Шмидта, 17/10, 19, 17А, 21, 23, 22, 20, 19А, 5, 2; улица Лазо, 2А; улица Фрунзе, 30, 31, 28, 26, 23, 25, 37, 15, 18; улица Комсомольская, 32, 31/5, 25, 17А, 17, 15/5; улица Гагарина, 9, 22, 24, 11; улица Воровского, 34, 36, 48/13, 44, 31, 29, 27, 25, 21, 19, 17/11, 17А, 28, 20, 24; улица Циолковского, 16/33, 18, 20, 22, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 6А, 4А, 6Б, 35, 37, 41, 39, 33, 31, 19/23, 17/36, 15, 9, 7, 11, 21; улица Физкультурная, 7; улица ИТР, 1А, 2; улица Ленина, 29, 11А», — сказано в сообщении пензенского «Горводоканала».

В нем добавляется, что вопросы, касающиеся аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения и водоотведения, можно задать по телефону круглосуточной аварийно-диспетчерской службы организации.