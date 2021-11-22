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Жителей Шуиста предупредили об отключении воды 25 ноября

18:00 | 22.11.2021 | ЖКХ

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Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Водоснабжение жителей микрорайона Шуист города Пензы будет приостановлено в предстоящий четверг, 25 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Жителей Шуиста предупредили об отключении воды 25 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Врезку очередных потребителей в построенные сети ООО «Строй-Партнер» выполнит 25 ноября. В этот день с 8.00 до 21.00 будет отключено водоснабжение по адресам: улица Озерная и переулок, улицы Астраханская, Чапаева, Пойменная, улица Котовского и проезды, улица Активная и проезды, улица Светлополянская, улица Клары Цеткин, 25, 31, улица Колхозная и проезды, улица Полины Осипенко, улица Буровая и проезд, улица Проезжая и проезды, улица Прогонная и проезд, улицы Ново-Озерная, Партизанская, 2-я Партизанская, Расковой, Макаренко, Долгорукова, Поселковая, Щорса, Матросова и проезды», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что первый этап врезки, также сопряженный с приостановлением водоснабжения, запланирован на вторник, 23 ноября.

«После ввода в эксплуатацию новый водопровод обеспечит качественное водоснабжение двух микрорайонов — Шуист и ГПЗ», — подчеркивается в сообщении.

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