В мэрии Пензы отчитались о принятых мерах по борьбе с гололедом ЖКХ

Пенза, 8 декабря 2021. PenzaNews. Противогололедная обработка дорог и тротуаров организована в Пензе после ледяного дождя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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В нем уточняется, что в ночь на среду, 8 декабря, от МУП «Пензадормост» на линию было выведено 40 единиц техники, в дневное время — 82.

«Ведется обработка тротуаров, подходов к остановкам, к мостам и путепроводам, очистка наледи. В мероприятиях задействовано 78 дорожных рабочих», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» занимаются противогололедной обработкой пешеходных переходов, дорожек в скверах и других общественных местах.

«Содержанием придомовых территорий, обработкой входных групп занимаются управляющие компании, ТСЖ и ЖСК», — отмечается в тексте.