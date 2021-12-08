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В мэрии Пензы отчитались о принятых мерах по борьбе с гололедом

13:24 | 08.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 8 декабря 2021. PenzaNews. Противогололедная обработка дорог и тротуаров организована в Пензе после ледяного дождя. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В мэрии Пензы отчитались о принятых мерах по борьбе с гололедом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что в ночь на среду, 8 декабря, от МУП «Пензадормост» на линию было выведено 40 единиц техники, в дневное время — 82.

«Ведется обработка тротуаров, подходов к остановкам, к мостам и путепроводам, очистка наледи. В мероприятиях задействовано 78 дорожных рабочих», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что работники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» занимаются противогололедной обработкой пешеходных переходов, дорожек в скверах и других общественных местах.

«Содержанием придомовых территорий, обработкой входных групп занимаются управляющие компании, ТСЖ и ЖСК», — отмечается в тексте.

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