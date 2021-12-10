На улице Ладожской в Пензе обновили контейнерную площадку ЖКХ

Пенза, 10 декабря 2021. PenzaNews. Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенная вблизи дома №11 на улице Ладожской в Пензе, теперь выглядит по-новому. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района города Андрей Гришин.

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«Внутри конструкции имеются боксы для сбора крупногабаритных отходов, твердых коммунальных отходов, под установку евроконтейнеров для переработки», — написал он на своей странице в Instagram.

Андрей Гришин обратил внимание на то, что площадка заасфальтирована и огорожена с трех сторон, а сверху имеется навес, чтобы мусор не разлетался по округе.

«До конца года в районе запланировано установить еще две аналогичные контейнерные площадки», — проинформировал он.