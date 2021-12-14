В Пензенской области выявлено более 200 случаев энерговоровства за 11 месяцев 2021 года ЖКХ

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Специалисты участков баланса и учета электроэнергии филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» выявили 202 случая безучетного потребления в объеме почти 1,2 млн. кВт/ч за 11 месяцев 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

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«Стоимость похищенной электроэнергии (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче электроэнергии) составила более 1,8 млн. рублей. Помимо этого, пензенскими энергетиками составлено 11 актов по бездоговорному потреблению в объеме 162 тыс. кВт/ч. Ущерб, причиненный сетевой компании в результате бездоговорного потребления, составил 526 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что наибольшее число актов о безучетном энергопотреблении составлено в Мокшанском и Бессоновском районах — 51 и 39 соответственно; недобросовестным потребителям придется выплатить доначисления в объеме почти 1,4 млн. рублей.

«От 13 до 19 случаев выявлено в Городищенском, Кузнецком и Лунинском районах области. Объем украденной электроэнергии составил 164,3 тыс. кВт/ч. Специалистами «Пензаэнерго» установлено четыре случая бездоговорного потребления электроэнергии в Кузнецком районе, по два — в Мокшанском и Тамалинском районах и по одному случаю в Пензенском, Городищенском и Бессоновском», — отмечается в пресс-релизе.

В тексте подчеркивается, что недобросовестным потребителям не только придется оплатить доначисления за электроэнергию, причем по нормативу с повышающим коэффициентом в десятикратном размере; им также грозит штраф по статье 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа».

«Для физических лиц сумма штрафа составит от 10 до 15 тыс., для должностных лиц — от 30 до 80 тыс. рублей, юридическим лицам придется выплатить от 100 до 200 тыс. рублей. Должностные лица вместо штрафа могут быть подвергнуты дисквалификации на срок до двух лет. При уличении потребителей в повторном самовольном подключении к сетям размеры административных штрафов увеличиваются соответственно до 30, 200 и 300 тыс. рублей, а срок дисквалификации должностных лиц — до трех лет. Нарушителям, похитившим электроэнергию на сумму от 250 тыс. рублей, грозит привлечение к уголовной ответственности по ст. 165 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — напоминается в сообщении.

В нем указано, что сотрудники групп баланса и учета электроэнергии ежедневно проводят подомовый обход потребителей частного сектора поселков области и инспектируют производственные предприятия с целью проверки приборов учета, выявления несанкционированного подключения к электрической сети.

«Энергетики филиала «Пензаэнерго» обращаются к жителям области: обо всех случаях хищения электроэнергии, самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета просьба сообщать в контактный центр «Россети» [по номеру] 8-800-220-0-220 (круглосуточно) или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства. Анонимность гарантирована», — говорится в пресс-релизе.