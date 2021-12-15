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Мэр Пензы поручил организовать дежурство вблизи стихийных свалок

16:10 | 15.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 15 декабря 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Александр Басенко поручил организовать дежурство в местах расположения несанкционированных свалок для установления нарушителей и их последующего привлечения к предусмотренной законом ответственности.

Мэр Пензы поручил организовать дежурство вблизи стихийных свалок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе совещания, состоявшегося в мэрии 15 декабря, он отметил, что регулярной уборки для поддержания чистоты недостаточно.

По информации пресс-службы городской администрации, на данный момент специалистам администрации Железнодорожного района Пензы удалось зафиксировать факт несанкционированного складирования мусора на Барковке в районе остановки «Пристань».

Полицейские составили протокол об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Нарушителю грозит штраф. Кроме того, как ожидается, по решению суда он возместит затраты на вывоз мусора.

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