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«Т Плюс» планирует инвестировать 2,8 млрд. рублей в теплосетевое хозяйство Пензы в 2022 году

18:30 | 16.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Компания «Т Плюс» планирует вложить 2,8 млрд. рублей в модернизацию теплосетевой инфраструктуры в Пензе в 2022 году. Об этом сообщил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

«Т Плюс» планирует инвестировать 2,8 млрд. рублей в теплосетевое хозяйство Пензы в 2022 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, намечено переложить 72 км квартальных теплосетей и 8,5 км магистральных.

«Мы запланировали выполнить реконструкцию оставшихся ЦТП. Это 102 тепловых пункта с полной модернизацией, заменой оборудования, с организацией трансляции данных [...] в диспетчерскую тепловых сетей», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пензе в четверг, 16 декабря.

Сергей Мишанин пояснил, что число участков, на которых в будущем году будут проводиться работы, а также их местоположение станут известны позднее — после подведения итогов температурных, гидравлических испытаний и внутритрубной диагностики, при которой робот перемещается внутри сетей и передает данные о состоянии металла.

«Точно могу сказать, что одними из первых там будут [улицы] Циолковского, Леонова, то есть те участки, которые у нас наиболее подвержены появлению дефектов», — отметил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

Говоря об инвестициях, Сергей Мишанин проинформировал, что на модернизацию основного и вспомогательного оборудования источников генерации в будущем году компания планирует направить четверть миллиарда рублей.

«На объекты генерации будет затрачено порядка 250 млн. рублей, из них на основной источник генерации в нашем городе, это пензенская ТЭЦ-1, — порядка 200 млн. рублей», — сказал он.

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