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В «Т Плюс» объяснили длительные работы на теплосетях высоким износом коммунальной инфраструктуры

18:37 | 16.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 16 декабря 2021. PenzaNews. Высокий износ теплосетей в Пензе, который оценивается примерно в 80%, приводит к увеличению временных ресурсов, затрачиваемых компанией «Т Плюс» на их ремонт и реконструкцию. Об этом заявил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Сергей Мишанин.

В «Т Плюс» объяснили длительные работы на теплосетях высоким износом коммунальной инфраструктуры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно уже начинать понимать и осознавать, что если мы хотим наши ветхие сети привести [...] в хорошее техническое состояние, мы должны не просто вкладывать большое количество денег, но и затратить определенное количество времени. [...] Поэтому мы и занимаемся перекладками и планируем заниматься с марта месяца — еще до окончания отопительного периода — и практически до начала зимы, до тех пор, пока это будут позволять нам погодные условия», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся 16 декабря.

Сергей Мишанин добавил, что земляные работы неизбежно доставляют неудобства жителям и вызывают их недовольство.

«Но это необходимо для того, чтобы как можно скорее все же привести это огромное по километражу теплосетевое хозяйство в надлежащее состояние», — подчеркнул он.

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