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В Пензенской области в 2021 году на формирование комфортной среды направили 378,4 млн. рублей

14:20 | 20.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 20 декабря 2021. PenzaNews. 378,4 млн. рублей направлено в Пензенской области на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. Об этом сообщил министр ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин.

В Пензенской области в 2021 году на формирование комфортной среды направили 378,4 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На территории 35 муниципальных образований области благоустроено 60 объектов, включая 21 дворовую [территорию] и 39 общественных пространств. [...] Мероприятия по реализации проекта завершены в срок до 7 декабря 2021 года», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 20 декабря.

Михаил Панюхин добавил, что 100% денежных средств в сумме 378 млн. 354,3 тыс. рублей доведены до муниципальных образований.

«Из них использовано для перечисления подрядным организациям и поставщикам на оплату выполненных работ 375 млн. 657 тыс. рублей. Это составляет 99,3%. Сегодня последние денежные средства по Никольску и Сосновоборску должны уже быть на счетах у подрядных организаций», — отметил министр.

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