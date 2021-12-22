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В Пензе энергетики ограничат подачу ресурса недобросовестным клиентам

11:12 | 22.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 22 декабря 2021. PenzaNews. Пензенский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») направил недобросовестным клиентам уведомления о сумме задолженности и предупредил их об ограничении подачи ресурса.

В Пензе энергетики ограничат подачу ресурса недобросовестным клиентам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В декабре мы отправили 45 таких уведомлений. Общая сумма задолженности этих потребителей составляет более 6 млн. рублей. Отключение запланировано на 28 декабря. Для того чтобы избежать подобных крайних мер, мы призываем в срочном порядке оплатить имеющийся долг», — прокомментировал ситуацию директор Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Как отмечается в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews», среди неплательщиков — владельцы нежилых помещений и индивидуальные предприниматели.

В пресс-релизе также напоминается о том, что в ноябре Пензенским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс» была впервые проведена акция «В Новый год — без долгов!» для юридических лиц.

«Согласно ее условиям, до 30 ноября было нужно заплатить счета за тепло и горячую воду за два последних месяца 2021 года сразу. Все участники, а их 697, автоматически стали претендентами на ценные призы от компании. Победители будут названы в январе 2022 года», — сказано в тексте.

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