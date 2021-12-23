«Пензаэнерго» выдало 45 кВт мощности трем ФАПам в Земетчинском районе ЖКХ

Пенза, 23 декабря 2021. PenzaNews. Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» обеспечили технологическое присоединение к сетям компании фельдшерско-акушерских пунктов в трех селах Земетчинского района Пензенской области — Оторме, Сядемке и Рянзе.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

Для этого, как отмечается в сообщении пресс-службы филиала, было построено в общей сложности более 1,2 км воздушных линий (ВЛ) 0,4 кВ от понижающих трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ до объектов здравоохранения.

«ВЛ выполнены из изолированного кабеля СИП-2А, который обладает высокой степенью надежности и безопасности при эксплуатации. Все понижающие ТП получают электроэнергию по ВЛ 10 кВ от питающего центра ПС 110/10 кВ «Земетчино». На границе балансовой принадлежности энергетики установили интеллектуальные приборы учета. Максимальная мощность, которую могут использовать энергопринимающие устройства каждого из ФАПов, составляет 15 кВт», — говорится в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что технологическое присоединение фельдшерско-акушерских пунктов позволило сделать жизнь сельских жителей комфортнее, а медицинскую помощь — доступнее.

«Так, в зону обслуживания ФАПа в Оторме, помимо самого села с 314 жителями, входят несколько населенных пунктов с небольшой численностью населения — Колударово (61 человек), Новая Стефия (8 человек), Лебедянка (67 человек)», — поясняется в сообщении.

В тексте напоминается также, что работы по установке объектов здравоохранения осуществляются в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы».

«Энергетики филиала «Пензаэнерго» участвуют в реализации программ по улучшению качества и обеспечению доступности медпомощи для населения региона уже более 10 лет. За 11 месяцев 2021 года к сетям компании присоединено более 60 объектов здравоохранения, среди которых ФАПы, амбулатории, офисы врачей общей практики, подсобные помещения и другие. Общая выданная мощность составила более 1,2 МВт», — указано в пресс-релизе.