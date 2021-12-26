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В Пензе на борьбу с последствиями снегопада вышло более 90 единиц техники — мэрия

10:47 | 26.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 26 декабря 2021. PenzaNews. Более 90 единиц техники вышло на борьбу с последствиями снегопада в Пензе днем в воскресенье, 26 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В Пензе на борьбу с последствиями снегопада вышло более 90 единиц техники — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что в ночь с субботы на воскресенье улично-дорожную сеть Пензы убирали 97 единиц спецтехники МУП «Пензадормост», для противогололедной обработки израсходовано почти 223 тонны песко-соляной смеси и 97 тонн галита, вывоз снега осуществлялся с улиц Кирова, Чехова, Бакунина, Суворова и Привокзальной площади.

«Днем в воскресенье задействовано 93 спецмашины и 102 сотрудника. Вывоз снежных масс осуществляется с улиц Кирова, Терновского, 6-го проезда Пестеля, путепроводов на улицах Беляева и Гагарина, Привокзальной площади», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что работникам дорожных служб предстоит восстановить ширину магистральных дорог, очистить остановки общественного транспорта, их заездные карманы; при помощи малогабаритной техники за выходной день также планируется убрать снег на подходах к школам, детским садам и больницам.

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