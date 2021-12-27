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Автопарк «Пензаэнерго» пополнился новой техникой

16:35 | 27.12.2021 | ЖКХ

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Пенза, 27 декабря 2021. PenzaNews. Очередная партия новой техники — четыре грузовика и две автовышки — поступила в филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго».

Автопарк «Пензаэнерго» пополнился новой техникой

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

Как уточняется в сообщении пресс-службы филиала, это три полноприводных грузовика «Садко Next», один среднетоннажный грузовик «ГАЗон Next» и два автогидроподъемника на базе «КамАЗ».

В тексте отмечается, что к настоящему времени автомобили направлены в производственные отделения, в службы высоковольтных линий и распределительных сетей.

«Практически вся поступившая в декабре техника — повышенной проходимости, поскольку вездеход — единственное транспортное средство, способное доставить аварийные и ремонтные бригады энергетиков, а также необходимые материалы к объектам электросетевого хозяйства, особенно зимой и во время распутицы», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что ранее в филиал поступила одна бурильно-крановая машина на базе «ГАЗ-3308».

По словам заместителя директора – главного инженера филиала «Пензаэнерго» Михаила Кожевникова, парк бригадных машин и спецтехники пополняется ежегодно в соответствии с многолетней целевой программой обновления транспортных средств.

«Своевременная замена автогидроподъемников, бригадных машин, грузовиков, тракторов, снегоходов повышает общий уровень надежности нашего парка, а это в свою очередь позволяет электроэнергетикам быть мобильными и оперативными, особенно при проведении аварийно-восстановительных работ», — прокомментировал он.

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