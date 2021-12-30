«Т Плюс» перейдет на усиленный режим работы в Пензе в новогодние праздники ЖКХ

Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. Специалисты компании «Т Плюс» перейдут на усиленный режим работы в Пензе в новогодние праздники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

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«Организовано круглосуточное дежурство ответственного персонала, утверждены составы ремонтных бригад, проведена дополнительная профилактика спецтехники и автотранспорта. Весь оперативный персонал подразделений компании прошел необходимый инструктаж», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что будет усилен пропускной режим.

«На всех предприятиях «Т Плюс» установят повышенный контроль за работой оборудования электростанций, котельных и тепловых сетей», — подчеркивается в тексте.

В сообщении содержится призыв к жителям Пензы быть внимательными, не находиться рядом с местами прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, с тепловыми камерами, не оставлять около них транспорт и прочее имущество, а при возникновении аварийных ситуаций на сетях незамедлительно звонить по телефонам: +7 (8412) 20-98-80, 20-98-79 и 20-99-00.

«По всем возникающим вопросам, связанным с внутридомовыми системами отопления, следует обращаться в свои управляющие компании или ТСЖ», — напоминается в пресс-релизе.

Как отметил директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Петр Пашнин, подразделение компании обеспечено достаточным резервом мощности для работы в условиях повышенных нагрузок.

«Для устранения любых нештатных ситуаций организовано оперативное взаимодействие с региональными органами власти, ведомствами и организациями сферы ЖКХ», — сказал он.