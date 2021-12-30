Специалисты «Пензаэнерго» готовы обеспечить надежное электроснабжение в праздники ЖКХ

Пенза, 30 декабря 2021. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» готовы обеспечить надежное функционирование энергосистемы региона в предстоящие новогодние праздники благодаря комплексу проведенных технических и организационных мероприятий. Это следует из сообщения пресс-службы компании, поступившего в ИА «PenzaNews».

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«К настоящему времени завершена проверка противопожарного состояния открытых и закрытых распределительных устройств на трансформаторах подстанциях, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин, работоспособность резервных источников электропитания, средств телемеханики, связи и устройств для определения мест повреждений на ВЛ [воздушных линиях]. Организован усиленный контроль за эксплуатацией оборудования. Проверена фактическая готовность сил и средств подрядных организаций, привлекаемых к выполнению аварийно-восстановительных работ в рамках заключенных соглашений о взаимодействии», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в течение всего периода нерабочих дней на дежурстве остается персонал, непосредственно задействованный в решении производственных задач.

«На случай проведения возможных аварийно-восстановительных работ в компании готовы 129 мобильных и аварийно-восстановительных бригад — 644 человека и 177 единиц техники, а также 38 резервных источников питания общей мощностью 1 тыс. 929,5 кВт», — уточняется в тексте.

В сообщении добавляется, что на данный момент завершены проверки оснащения бригад инвентарем, экипировкой и средствами защиты.

«На особом контроле энергетиков в эти дни будет электроснабжение медицинских учреждений», — подчеркивается в пресс-релизе.