В Пензе в работах по очистке дорог и тротуаров от снега задействовано 79 единиц техники — мэрия ЖКХ

Пенза, 3 января 2022. PenzaNews. 79 единиц специализированной техники МУП «Пензадормост» и 101 сотрудник предприятия задействованы в работах по очистке дорог и тротуаров от снега в понедельник, 3 января. Это следует из сообщения пресс-службы городской администрации.

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В нем отмечается, что вывоз снежных масс осуществляется с территории железнодорожного вокзала Пенза-I, путепровода на улице 8 Марта, с улиц Чехова, Суворова, Лермонтова, Ленинградской, Кирова и Окружной.

В пресс-релизе говорится также, что механизированная очистка тротуаров проводится на Большом Сурском мосту, на двух путепроводах и целом ряде улиц в разных районах города, очистка и обработка реагентами тротуаров вручную осуществляется более 50 специалистами.

Кроме того, в тексте указано, что в ночь с воскресенья на понедельник улично-дорожную сеть Пензы убирали 65 единиц спецтехники, для противогололедной обработки израсходовано 245 тонн песко-соляной смеси и 80 тонн галита, вывоз снега осуществлялся с улицы Лермонтова.