В Пензенской области в 2021 году построено и отремонтировано 162 объекта водоснабжения и водоотведения ЖКХ

Пенза, 4 января 2022. PenzaNews. Работы по строительству и капитальному ремонту 162 объектов водоснабжения и водоотведения в 108 муниципальных образованиях Пензенской области завершены в 2021 году рамках основных мероприятий «Чистая вода» и «Водоотведение» государственной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области». Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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Из него следует, что произведен капитальный ремонт 34 артезианских скважин, 64 водонапорных башен, почти 52,6 км водопроводных сетей, трех скважин малого заложения, около 1 км канализационных сетей, одной насосной станции водопровода и одной насосной станции канализации, а также построено 2,2 км водопроводных и 3,8 км канализационных сетей.

«Сумма субсидии из бюджета Пензенской области на реализацию мероприятий составила 186,4 млн. рублей», — указано в тексте.