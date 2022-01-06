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В Пензе на борьбу с последствиями снегопада вышло 115 единиц техники — мэрия

13:40 | 06.01.2022 | ЖКХ

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Пенза, 6 января 2022. PenzaNews. 115 единиц специализированной техники МУП «Пензадормост» и 105 сотрудников предприятия задействованы в работах по очистке дорог и тротуаров от снега в четверг, 6 января. Это следует из сообщения пресс-службы администрации Пензы.

В Пензе на борьбу с последствиями снегопада вышло 115 единиц техники — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проводится очистка и обработка дорог и тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок. Вывоз снега идет с Привокзальной площади, путепровода на улице Толстого, с проспекта Победы и улицы Карпинского», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в свою очередь специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» ведут работы по очистке от снега скверов, парков, бульваров, пешеходных зон; задействованы 65 человек и 22 единицы техники.

Кроме того, в сообщении указано, что в ночь с 5 на 6 января в Пензе работало 95 единиц спецтехники, для противогололедной обработки дорог и тротуаров было израсходовано 490 тонн песко-соляной смеси и 60 тонн галита.

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