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Мельниченко заявил о создании в Пензе единой муниципальной управляющей организации

09:52 | 13.01.2022 | ЖКХ

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Пенза, 13 января 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил о создании единой муниципальной управляющей организации в рамках реформирования жилищно-коммунальной сферы Пензы.

Мельниченко заявил о создании в Пензе единой муниципальной управляющей организации

Фото: Pnzreg.ru

«ЖКХ входит в систему жизнеобеспечения населения. На сегодняшний день мы видим дворы, заваленные снегом, где люди пройти нормально не могут, руки-ноги ломают. Проблемы с отоплением, ремонтом. Так продолжаться не может. Надо наводить порядок: управляющие компании должны либо работать добросовестно — исполнять взятые на себя обязательства, либо признать, что на это не способны, если у них нет техники и сотрудников для того, чтобы содержать свои объекты в надлежащем виде», — сказал Олег Мельниченко в ходе рабочего совещания, состоявшегося в правительстве региона в минувшую среду, 12 января.

«Будем создавать единую муниципальную управляющую организацию, которая сможет взять ответственность за содержание многоквартирных домов, если жильцы примут соответствующее решение о смене УК или их управляющая компания будет лишена лицензии за неисполнение своих обязательств», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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