В Пензе за минувшие сутки вывезено около 7 тыс. кубометров снега — мэрия ЖКХ

Пенза, 14 января 2022. PenzaNews. Около 7 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Пензы за минувшие сутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По информации МУП «Пензадормост», 13 января 2022 года снежные массы вывозились с улиц Плеханова, Октябрьской, Кирова, Байдукова, Окружной, Ленинградской, путепроводов на улице Ленина, Баумана, Терновского, 8 Марта, с проспекта Победы, территории Привокзальной площади станции Пенза-I», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что вручную и механизированным способом выполнялась расчистка тротуаров, их обработка реагентами; приводились в порядок территории, прилегающие к остановочным павильонам.

Из сообщения также следует, что в пятницу, 14 января, в работах по уборке снега задействованы 74 работника МУП «Пензадормост» и 99 единиц спецтехники.