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Фонд капремонта МКД Пензенской области подвел итоги работы за 2021 год

09:28 | 21.01.2022 | ЖКХ

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Пенза, 21 января 2022. PenzaNews. Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области подвел итоги работы за 2021 год.

Фонд капремонта МКД Пензенской области подвел итоги работы за 2021 год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте регоператора, в минувшем году при участии фонда были выполнены работы и оказаны услуги в 431 многоквартирном доме, более 34 тыс. жителей улучшили свои жилищные условия благодаря программе капремонта.

«Работы производили подрядные организации, включенные в реестр квалифицированных подрядных организаций. В 2021 году капитально отремонтировано 233 крыши, заменены инженерные сети в 108 домах, отремонтировано 63 фасада и 45 фундаментов, заменено 75 лифтов в 17 домах. Работы охватили 24 муниципальных образования Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что заказчиком на всех объектах являлся фонд капремонта; приемку работ осуществляли представители регоператора, министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, органов местного самоуправления и собственники жилых помещений.

«На все выполненные работы подрядные организации дают пятилетнюю гарантию, поэтому, даже если какие-то недочеты в капремонте обнаружатся уже тогда, когда объект принят, подрядчики обязаны будут устранить их. В подобных случаях собственникам достаточно обратиться в фонд, который как технический заказчик потребует от подрядчика исполнения гарантийных обязательств и устранения выявленных недочетов», — подчеркивается в сообщении.

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