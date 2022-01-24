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С улиц Пензы за двое суток вывезено свыше 11 тыс. кубометров снега

13:59 | 24.01.2022 | ЖКХ

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Пенза, 24 января 2022. PenzaNews. Более 11 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Пензы за двое суток. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

С улиц Пензы за двое суток вывезено свыше 11 тыс. кубометров снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что, кроме вывоза снега, силами МУП «Пензадормост» велась очистка и обработка проезжей части, заездных карманов, тротуаров, пешеходных переходов, территорий остановочных павильонов.

«Районные администрации организовали расчистку въездов в жилищные комплексы, лестничных сходов, внутриквартальных дорог. Большой объем работ выполнен в частном секторе», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в понедельник, 24 января, для уборки улично-дорожной сети Пензы задействованы около 80 работников МУП «Пензадормост» и более 100 единицы спецтехники.

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