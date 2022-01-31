С улиц Пензы за выходные вывезено свыше 15 тыс. кубометров снега ЖКХ

Пенза, 31 января 2022. PenzaNews. Более 15 тыс. кубометров снега вывезено с улиц Пензы за минувшие выходные. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

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«В минувшие субботу и воскресенье погрузка и вывоз снега выполнялись в Военном городке, на улицах Кривозерье, Кирова, Ключевского, Бакунина, Урицкого, Рахманинова, Клары Цеткин, Софьи Перовской, Славы, Долгова, Дзержинского и на других участках», — сказано в тексте.

Из него также следует, что в понедельник, 31 января, аналогичные работы ведутся на Привокзальной площади, улицах Мира, Карпинского, Калинина и проспекте Строителей; на десятках улиц организована очистка тротуаров, продолжается уборка снежных навалов на остановках, пешеходных переходах и перекрестках.

В пресс-релизе добавляется, что на линии работает более 100 единиц спецтехники МУП «Пензадормост», столько же будет задействовано в ночь на вторник, 1 февраля.