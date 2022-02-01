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В Пензе зафиксировали нарушения в работе управляющих компаний

09:15 | 01.02.2022 | ЖКХ

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Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. Специалисты отдела муниципального жилищного контроля управления ЖКХ Пензы с начала года составили 139 актов в связи с ненадлежащим исполнением управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК обязанностей по очистке придомовых территорий от снега, а также крыш многоквартирных домов от наледи и сосулек. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

В Пензе зафиксировали нарушения в работе управляющих компаний. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Акты направлены в министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области для принятия мер реагирования», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан.

«При этом самовольно надстроенные балконы не относятся к общедомовому имуществу, [...] ответственность за их очистку лежит на собственниках жилых помещений», — подчеркивается в сообщении.

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