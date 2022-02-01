Мельниченко потребовал усилить контроль за расселением аварийного жилья ЖКХ

Пенза, 1 февраля 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал от глав администраций муниципальных образований усилить контроль за расселением аварийного жилья в регионе.

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«Это личная ответственность глав муниципалитетов», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в облправительстве в режиме видеоконференции во вторник, 1 февраля.

Глава региона поручил отслеживать ход реализации соответствующей программы в реальном времени.

«Выходить за контрольные сроки недопустимо. Люди, которые ждут переселения, не должны страдать», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

Согласно сведениям, размещенным на сайте регионального правительства, в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пензенской области в 2019–2025 годах» предусмотрено расселение примерно 4,4 тыс. человек из 142 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, общей площадью более 66 тыс. кв. метров. Объем финансирования программы — около 3 млрд. рублей.

Целевые показатели 2019, 2020 и 2021 годов достигнуты.

До конца 2022 года необходимо расселить около 7,8 тыс. кв. метров аварийного жилья. Предполагается, что будут улучшены жилищные условия 589 человек.