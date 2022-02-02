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В компании «ЭнергосбыТ Плюс» призвали пензенцев оплачивать квитанции за ЖКУ дистанционно

15:43 | 02.02.2022 | ЖКХ

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Пенза, 2 февраля 2022. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») в связи со сложной эпидобстановкой в регионе обратился к своим клиентам с призывом оплачивать квитанции за ЖКУ и передавать показания приборов учета с помощью онлайн-сервисов.

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» призвали пензенцев оплачивать квитанции за ЖКУ дистанционно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы просим потребителей бережнее отнестись к своему здоровью и оплатить квитанции через мобильные приложения и личные кабинеты банков либо с помощью услуги «Автоплатеж», — сказал директор Пензенского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Павел Овчаров.

Как отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой ресурсоснабжающей организации, получить консультацию по вопросам порядка начисления платы за отопление и горячее водоснабжение можно без посещения офиса, направив свой вопрос по электронной почте компании, указанной на сайте Penza.esplus.ru; с помощью нее клиенты также могут передать показания счетчиков.

«Заявки на регистрацию индивидуальных приборов учета ГВС принимаются по телефону: +7 (8412) 21-09-49 в будние дни с 9.00 до 11.00», — напоминается в пресс-релизе.

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