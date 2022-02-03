EN
15:33:29 Четверг, 3 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
СРОЧНО Здание клуба санатория «Нива» под Пензой горит на площади 300 кв. метров

«Россети Волга» направит на ремонт и техобслуживание сетей более 4 млрд. рублей

14:26 | 03.02.2022 | ЖКХ

Печать

Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Энергетики ПАО «Россети Волга» ведут подготовку к реализации плана технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства на территории семи регионов, в том числе Пензенской области; объем финансирования в 2022 году превысит 4 млрд. рублей.

«Россети Волга» направит на ремонт и техобслуживание сетей более 4 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте компании, в числе регионов, кроме Пензенского, — Саратовская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, а также Мордовия и Чувашия.

В пресс-релизе отмечается, что, помимо основных работ на воздушных линиях электропередач, в целях снижения количества аварийных отключений и предотвращения гибели птиц от поражения электрическим током намечено установить около 5 тыс. птицезащитных устройств антиприсадочного и изолирующего типа.

«Капитальный ремонт высоковольтного оборудования запланирован на 528 подстанциях напряжением 35-110 кВ. В электрических сетях 0,4-10 кВ энергетики отремонтируют более 5,5 тыс. комплектных трансформаторных подстанций и около 1 тыс. трансформаторов 6-10 кВ», — говорится в тексте.

В нем указано, что основной объем ремонтной программы будет выполнен в период с апреля по сентябрь.

Новости партнеров
Читайте также
В Башмаково сотрудники Росгвардии остановили автомобиль с пьяным пензенцем за рулем В Кузнецке мужчина украл и выбросил детскую коляску
Житель Ярославской области подозревается в краже имущества из салона связи под Пензой В компании «ЭнергосбыТ Плюс» призвали пензенцев оплачивать квитанции за ЖКУ дистанционно
Мероприятия в рамках Года культурного наследия народов России стартуют в регионе 4 февраля Телефонный мошенник выманил у жительницы Пензы 900 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама