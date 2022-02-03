«Россети Волга» направит на ремонт и техобслуживание сетей более 4 млрд. рублей ЖКХ

Пенза, 3 февраля 2022. PenzaNews. Энергетики ПАО «Россети Волга» ведут подготовку к реализации плана технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства на территории семи регионов, в том числе Пензенской области; объем финансирования в 2022 году превысит 4 млрд. рублей.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте компании, в числе регионов, кроме Пензенского, — Саратовская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области, а также Мордовия и Чувашия.

В пресс-релизе отмечается, что, помимо основных работ на воздушных линиях электропередач, в целях снижения количества аварийных отключений и предотвращения гибели птиц от поражения электрическим током намечено установить около 5 тыс. птицезащитных устройств антиприсадочного и изолирующего типа.

«Капитальный ремонт высоковольтного оборудования запланирован на 528 подстанциях напряжением 35-110 кВ. В электрических сетях 0,4-10 кВ энергетики отремонтируют более 5,5 тыс. комплектных трансформаторных подстанций и около 1 тыс. трансформаторов 6-10 кВ», — говорится в тексте.

В нем указано, что основной объем ремонтной программы будет выполнен в период с апреля по сентябрь.