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В Пензе определена площадка для бесплатного складирования снега

17:24 | 08.02.2022 | ЖКХ

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Пенза, 8 февраля 2022. PenzaNews. Решение предоставить временную площадку для бесплатного складирования снега принято в Пензе в связи с обильным количеством выпавших осадков, а также с целью минимизации последствий весеннего паводка. Это следует из сообщения пресс-службы горадминистрации.

В Пензе определена площадка для бесплатного складирования снега. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 9 февраля на полигоне ТБО в районе улицы Осенней управляющие компании, предприятия, объекты потребительского рынка и другие организации смогут бесплатно складировать убранный снег. График работы объекта — понедельник, среда, пятница с 8.00 до 20.00», — говорится в тексте, размещенном на сайте мэрии.

В нем добавляется, что платный прием снега ведется на двух существующих полигонах — под селом Лебедевка и на улице Гагарина в Пензе.

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