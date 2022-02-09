В Пензе коммунальные службы работают в усиленном режиме ЖКХ

Пенза, 9 февраля 2022. PenzaNews. Коммунальные службы Пензы в условиях непогоды перешли на усиленный режим работы. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии в среду, 9 февраля.

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В нем отмечается, что на линии работают 93 дорожных рабочих МУП «Пензадормост» и 115 единиц техники.

«Выполняется очистка и обработка противогололедными материалами дорог по маршрутам, пешеходных переходов и перекрестков, въездов и выездов, уборка обочин автогрейдером с использованием бокового отвала, снежных валов на остановках. Погрузка и вывоз снега осуществляется с Привокзальной площади станции «Пенза-I», на улицах Новый Кавказ, Большой Арбековской, Чехова, Октябрьской», — сказано в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что работы по очистке тротуаров и пешеходных зон ведутся на нескольких десятках улицах; расчисткой скверов, бульваров и памятных мест занимаются специалисты МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

«Районные администрации продолжают благоустройство улиц частного сектора, вручную расчищаются пешеходные дорожки», — указано в тексте.