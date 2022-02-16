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В Пензенской области в 2022 году приступят к ремонту четырех мостовых сооружений

18:31 | 16.02.2022 | ЖКХ

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Пенза, 16 февраля 2022. PenzaNews. Ремонт четырех мостовых сооружений планируется начать в Пензенской области в 2022 году за счет средств национального проекта «Безопасные качественные дороги», из них два объекта намечено сдать в текущем году, два других — в 2023-м. Это следует из сообщения, размещенного на сайте министерства строительства и дорожного хозяйства региона.

В Пензенской области в 2022 году приступят к ремонту четырех мостовых сооружений

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Так, в частности, указано, что капитальный ремонт пешеходного моста на улице Свердлова в Кузнецке и реконструкция моста через реку Мойку на улице Батайской в Пензе будут проведены в этом году; реконструкция путепровода через железнодорожные пути «Подъезд к городу Кузнецку «Восточный» и моста через реку Ломовку в селе Пешая Слобода Нижнеломовского района — в 2022–2023 годах.

«До 2024 года планируется привести в нормативное состояние 20 мостовых сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения Пензенской области общей протяженностью более 500 погонных метров», — сказано в тексте.

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