EN
01:42:25 Суббота, 19 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» объяснили суммы в январских квитанциях за отопление

16:54 | 18.02.2022 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 февраля 2022. PenzaNews. Представители Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») объяснили, каким образом рассчитаны суммы в январских квитанциях за отопление.

В компании «ЭнергосбыТ Плюс» объяснили суммы в январских квитанциях за отопление. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Температура теплоносителя в системе отопления зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура наружного воздуха, холоднее на улице, тем более высокая температура теплоносителя, необходимого для отопления, подается в многоквартирные дома. По этой причине каждый месяц суммы в квитанциях за тепло будут разные», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в пятницу, 18 февраля.

Из него также следует, что порядок начисления за предоставленные коммунальные услуги жильцам многоквартирных домов регламентирует постановление правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года; в соответствии с ним управляющая компания при наличии общедомового прибора учета снимает и передает показания в период с 23 по 25 число текущего месяца.

В пресс-релизе обращается внимание на то, что, по данным Гидрометцентра, фактическая среднемесячная температура в Пензе в январе 2022 года составила -8,1ºС, в то время как в декабре 2021-го она была -3,4ºС.

«Таким образом, разница в 4,7 градуса привела к увеличению температуры теплоносителя, а значит, увеличению объемов потребляемой энергии и сумме в квитанциях за отопление», — поясняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
«Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом киберспортивную площадку в Пензе В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 794 случая заражения коронавирусом
В пензенском онкодиспансере 5 марта пройдет день открытых дверей В Пензенской области запустят проект по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами
Житель Пензенского района осужден за уклонение от призыва на военную службу В Пензенской области за сутки подтверждено 1 тыс. 759 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама