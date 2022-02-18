В компании «ЭнергосбыТ Плюс» объяснили суммы в январских квитанциях за отопление ЖКХ

Пенза, 18 февраля 2022. PenzaNews. Представители Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») объяснили, каким образом рассчитаны суммы в январских квитанциях за отопление.

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«Температура теплоносителя в системе отопления зависит от температуры окружающей среды. Чем ниже температура наружного воздуха, холоднее на улице, тем более высокая температура теплоносителя, необходимого для отопления, подается в многоквартирные дома. По этой причине каждый месяц суммы в квитанциях за тепло будут разные», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в пятницу, 18 февраля.

Из него также следует, что порядок начисления за предоставленные коммунальные услуги жильцам многоквартирных домов регламентирует постановление правительства РФ №354 от 6 мая 2011 года; в соответствии с ним управляющая компания при наличии общедомового прибора учета снимает и передает показания в период с 23 по 25 число текущего месяца.

В пресс-релизе обращается внимание на то, что, по данным Гидрометцентра, фактическая среднемесячная температура в Пензе в январе 2022 года составила -8,1ºС, в то время как в декабре 2021-го она была -3,4ºС.

«Таким образом, разница в 4,7 градуса привела к увеличению температуры теплоносителя, а значит, увеличению объемов потребляемой энергии и сумме в квитанциях за отопление», — поясняется в тексте.