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Теплоснабжение в Кузнецке восстановлено после коммунальной аварии

12:58 | 20.02.2022 | ЖКХ

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Пенза, 20 февраля 2022. PenzaNews. Теплоснабжение в городе Кузнецке Пензенской области восстановлено после устранения коммунальной аварии, из-за которой без отопления оставались более 60 многоквартирных домов с населением около 15 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Теплоснабжение в Кузнецке восстановлено после коммунальной аварии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Теплоснабжение полностью восстановлено», — сказали в ведомстве.

Ранее в прокуратуре проинформировали, что утром в субботу, 19 февраля, по причине порыва тепломагистрали в районе пересечения улиц Железнодорожной и Гагарина в Кузнецке без отопления остался 61 многоквартирный дом с населением около 15 тыс. человек, а также 12 социально значимых объектов.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о теплоснабжении.

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