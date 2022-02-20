Теплоснабжение в Кузнецке восстановлено после коммунальной аварии ЖКХ

Пенза, 20 февраля 2022. PenzaNews. Теплоснабжение в городе Кузнецке Пензенской области восстановлено после устранения коммунальной аварии, из-за которой без отопления оставались более 60 многоквартирных домов с населением около 15 тыс. человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

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«Теплоснабжение полностью восстановлено», — сказали в ведомстве.

Ранее в прокуратуре проинформировали, что утром в субботу, 19 февраля, по причине порыва тепломагистрали в районе пересечения улиц Железнодорожной и Гагарина в Кузнецке без отопления остался 61 многоквартирный дом с населением около 15 тыс. человек, а также 12 социально значимых объектов.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о теплоснабжении.