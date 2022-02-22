В «Пензаэнерго» напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях паводка ЖКХ

Пенза, 22 февраля 2022. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» напомнили жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности в условиях предстоящего паводка.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи с приближением весеннего паводка возникает возможность подтопления объектов электроэнергетики (ЛЭП, ПС, ТП, КТП) паводковыми водами. Это в свою очередь приводит к увеличению рисков поражения электрическим током при приближении к подтопленным объектам электроэнергетики», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем подчеркивается, что для недопущения случаев электротравматизма следует соблюдать меры безопасности.

«Запрещается приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики, в том числе опорам ЛЭП, на расстояние ближе 25 метров; двигаться по водоемам, в том числе образованным паводковыми водами, в местах пересечения с ЛЭП при расстояниях от проводов ЛЭП до плавсредств, перевозимых грузов, применяемых средств и приспособлений, а также людей менее 5 метров; проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцами ЛЭП», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что при обнаружении повреждений ЛЭП необходимо сообщить об этом в местный РЭС или по номеру телефона единого контакт-центра «Россети Волга»: 8-800-220-0-220.