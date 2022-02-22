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Специалисты «ЕЭС-Гарант» установят 580 новых светильников в Наровчатском районе

15:28 | 22.02.2022 | ЖКХ

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Пенза, 22 февраля 2022. PenzaNews. Специалисты ООО «ЕЭС-Гарант», входящего в группу «Т Плюс», в рамках энергосервисного контракта по модернизации уличного освещения установят в Наровчатском районе Пензенской области 580 новых светодиодных светильников. Это следует из сообщения пресс-службы компании, поступившего в ИА «PenzaNews».

Специалисты «ЕЭС-Гарант» установят 580 новых светильников в Наровчатском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что работы начнутся в конце марта.

«По условиям договора, муниципалитету не надо искать дополнительные средства для модернизации уличного освещения, все затраты оплачиваются за счет будущей экономии. Установка светодиодных светильников сбережет администрации района до 65% бюджета на электроэнергию, что составляет около 1 млн. рублей в год на протяжении семи лет», — сказано в тексте.

В пресс-релизе добавляется, что аналогичные работы ведутся в Пензенском и Шемышейском районах области.

ООО «ЕЭС-Гарант» — энергосбытовая и энергосервисная компания. Входит в группу «Т Плюс».

Основные виды деятельности — поставка электроэнергии, природного газа, услуги по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Офисы и представительства компании расположены во Владимирской, Ивановской, Кировской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской областях, а также в Коми, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии и Пермском крае.

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