Офис «ТНС энерго Пенза» на улице Окружной временно приостановил работу ЖКХ

Пенза, 24 февраля 2022. PenzaNews. Центр обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза», расположенный в ТЦ «Окружной» в Пензе, временно приостановил работу с 24 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

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При этом в нем не уточняются ни причина, по которой работа офиса была приостановлена, ни планируемая дата, когда прием посетителей будет возобновлен.

Вместе с тем в тексте указано, что передать показания, оплатить счета, оформить лицевой счет и получить консультацию по вопросам, касающимся энергоснабжения, можно без посещения офисов — например, на сайте компании или по телефону контактного центра.

«ТНС энерго Пенза» рекомендует потребителям максимально активно использовать дистанционные сервисы, обращаясь в центры обслуживания клиентов лично исключительно в случае, если вопрос невозможно решить удаленно», — отмечается в сообщении.

ООО «ТНС энерго Пенза» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области.