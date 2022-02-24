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Офис «ТНС энерго Пенза» на улице Окружной временно приостановил работу

16:22 | 24.02.2022 | ЖКХ

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Пенза, 24 февраля 2022. PenzaNews. Центр обслуживания клиентов ООО «ТНС энерго Пенза», расположенный в ТЦ «Окружной» в Пензе, временно приостановил работу с 24 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Офис «ТНС энерго Пенза» на улице Окружной временно приостановил работу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом в нем не уточняются ни причина, по которой работа офиса была приостановлена, ни планируемая дата, когда прием посетителей будет возобновлен.

Вместе с тем в тексте указано, что передать показания, оплатить счета, оформить лицевой счет и получить консультацию по вопросам, касающимся энергоснабжения, можно без посещения офисов — например, на сайте компании или по телефону контактного центра.

«ТНС энерго Пенза» рекомендует потребителям максимально активно использовать дистанционные сервисы, обращаясь в центры обслуживания клиентов лично исключительно в случае, если вопрос невозможно решить удаленно», — отмечается в сообщении.

ООО «ТНС энерго Пенза» — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области.

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