Теплоэнергетики ответили на частые вопросы жителей Пензы об отоплении и ГВС ЖКХ

Пенза, 2 марта 2022. PenzaNews. Пресс-служба Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») направила в региональные СМИ сообщение, в котором содержатся краткие ответы на частые вопросы жителей об отоплении и горячем водоснабжении.

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В их числе — вопрос о том, куда обращаться, если есть проблемы с отоплением и ГВС.

«Обращения по некомфортной температуре энергетики просят оформлять через свои управляющие компании или по единому номеру телефона тепловой справочной службы: +7 (8412) 45-85-69», — поясняется в пресс-релизе.

Из него следует, что горожане также нередко интересуются тем, почему горячая вода в кране меняет свою температуру.

«При возникновении такой проблемы жильцам дома необходимо обратиться в свою управляющую компанию, поскольку при исправном оборудовании температурных перепадов в кране с горячей водой быть не должно», — говорится в сообщении.

Еще два вопроса касаются температуры воздуха в квартире: какая она должна быть в период отопительного сезона и почему в одной комнате тепло, а в другой холодно.

«Согласно [требованиям] СанПиН, температура внутреннего воздуха в квартире должна быть от 18ºС до 24ºС. [...] Теплоноситель подается до стены дома в полном объеме, дальше он распределяется по внутридомовой системе отопления, ответственность за ее исправность несет управляющая компания. Жильцам дома необходимо оставить заявку в свою УК», — сказано в пресс-релизе.