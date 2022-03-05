В «Пензаэнерго» напомнили жителям о необходимости соблюдения границ охранных зон ЛЭП ЖКХ

Пенза, 5 марта 2022. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» напомнили жителям региона о необходимости соблюдения границ охранных зон воздушных и кабельных линий электропередачи.

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«Соответствующие правила закреплены в постановлении правительства РФ №160 от 24 февраля 2009 года «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В частности, в границах охранных зон ЛЭП запрещается устраивать свалки и автомобильные стоянки, складировать или размещать хранилища любых, в особенности горюче-смазочных, материалов. Запрещено строительство детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек и прочих сооружений. Запрещено и проведение любых мероприятий, связанных с большим скоплением людей», — говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В нем добавляется, что также в охранных зонах воздушных и кабельных линий запрещено осуществлять любые действия, которые могут угрожать безопасной работе объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению, уничтожению, экологическому ущербу, возникновению пожаров, причинить вред жизни и здоровью граждан, повредить имущество.

«Ширина охранной зоны зависит от класса напряжения. Отсчет до границы в каждом направлении ведется от соответствующих крайних проводов воздушной линии: до 1 кВ — 2 метра, от 1 до 20 кВ — 10 метров в обе стороны; 35 кВ — 15 метров; 110 кВ — 20 метров. Все сведения об охранных зонах энергообъектов «Пензаэнерго» внесены в государственный кадастр объектов недвижимости», — сказано в пресс-релизе.

По словам заместителя директора – главного инженера филиала «Пензаэнерго» Михаила Кожевникова, для получения разрешения на проведение каких-либо работ в районе линий электропередачи необходимо обратиться в «Пензаэнерго» с соответствующим заявлением за 15 рабочих дней до дня производства работ.

«В течение двух дней с даты поступления заявления мы рассматриваем его и принимаем решение либо о согласовании, либо об отказе. Физические или юридические лица, получившие разрешение, обязаны проводить работы в охранных зонах, соблюдая условия сохранности наших энергообъектов», — пояснил он.