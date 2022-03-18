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В Пензе более 2 тыс. клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» получили уведомления о долгах за теплоресурсы

10:55 | 18.03.2022 | ЖКХ

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Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Более 2 тыс. жителей Пензы, которые являются клиентами филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс»), получили в марте уведомления о долгах за отопление и горячую воду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

В Пензе более 2 тыс. клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» получили уведомления о долгах за теплоресурсы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В число тех, кому дополнительно пришлось напомнить о необходимости оплатить квитанции, попали должники с периодом неоплаты более шести месяцев и в отношении которых вынесены судебные приказы. Их задолженность составляет от 10 до 50 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

Из него следует, что в уведомлениях содержится предупреждение о том, что в отношении должников могут быть применены различные меры принудительного характера, среди них — ограничение на выезд за границу, запрет на совершение регистрационных сделок с имуществом, его арест.

В пресс-релизе добавляется также, что на данный момент задолженность жителей Пензы за тепловую энергию и горячую воду в адрес поставщика ресурсов составляет 616 млн. рублей, из них 312 млн. рублей — просроченная.

«Мы акцентируем внимание жителей Пензы на то, что оплатить квитанции можно любым удобным способом, в том числе онлайн. К тому же сейчас в компании стартует акция «Весна — тают пени». До 31 мая любой клиент, погасивший сумму основного долга, получит списание пени», — сказано в сообщении.

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