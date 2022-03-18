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В Пензе открыта обновленная галерея почета работников ЖКХ

16:28 | 18.03.2022 | ЖКХ

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Пенза, 18 марта 2022. PenzaNews. Торжественная церемония открытия обновленной галереи почета работников жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области состоялась в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли будут отмечать в предстоящее воскресенье.

В Пензе открыта обновленная галерея почета работников ЖКХ

Фото: Pnzreg.ru

Всего в галерею занесены фотографии и фамилии 25-ти отличившихся сотрудников и руководителей предприятий, а также названия десяти лучших учреждений.

Обращаясь к участникам мероприятия, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пожелал им крепкого здоровья, хорошего настроения и обеспечения бесперебойной работы отрасли.

«В этой сфере трудится меньше 1% жителей Пензенской области, но вашими услугами пользуются остальные 99% населения. От вашей деятельности зависит очень многое. Она напоминает военную службу — вы выполняете свои задачи круглосуточно и без выходных», — сказал он.

Глава региона вручил работникам ЖКХ и сферы бытовых услуг благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, почетные грамоты и свидетельства о занесении в галерею почета, сообщает пресс-служба облправительства.

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