Олег Мельниченко поздравил с праздником работников бытового обслуживания и ЖКХ ЖКХ

Пенза, 20 марта 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, который отмечается в третье воскресенье марта.

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«Динамичное развитие сферы вашей деятельности во многом определяет темпы дальнейшего укрепления социально-экономического потенциала региона. Вы надежно обеспечиваете стабильную работу производственных предприятий и социально значимых объектов, а пензенцев — теплом и светом. От вашего добросовестного труда, профессионализма, компетентности, ответственности за порученное дело во многом зависит качество жизни», — отметил глава региона.

«Поэтому стратегические задачи, которые вам необходимо решить, — повышение качества и надежности предоставления услуг, эффективности, устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения городов и населенных пунктов. Решить эти задачи совсем не просто, но убежден, что это вам по силам», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал работникам бытового обслуживания и ЖКХ крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов и новых свершений на благо Пензенской области.