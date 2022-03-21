В Пензенской области стартовал месячник по благоустройству ЖКХ

Пенза, 21 марта 2022. PenzaNews. Месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов стартовал в Пензенской области. Соответствующее распоряжение правительства региона подписал губернатор Олег Мельниченко.

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«Провести на территории Пензенской области с 21 марта по 30 апреля 2022 года месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, объявив 30 апреля 2022 года субботником, [...] с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях распространения новой коронавирусной инфекции», — сказано в документе.

Должностным лицам исполнительных органов государственной власти Пензенской области поручено организовать контроль за ходом проведения месячника по благоустройству с выездом в курируемые муниципальные образования.

Руководителям органов местного самоуправления, предприятий и организаций рекомендовано провести разъяснительную работу с гражданами о целях и задачах месячника по благоустройству, организовать проведение еженедельных санитарных пятниц по уборке подведомственных территорий, а также субботника.