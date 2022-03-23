В Пензенской области проведены комиссионные предпаводковые обследования ГТС ЖКХ

Пенза, 23 марта 2022. PenzaNews. Специалисты министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области в рамках подготовки к весеннему половодью провели комиссионные предпаводковые обследования ряда гидротехнических сооружений (ГТС).

Фото: Minleshoz.pnzreg.ru

В их числе — четырех бесхозяйных ГТС в Каменском районе, а также ГТС пруда на балке Моровой овраг и на реке Белынь в Белинском и Пачелмском районах соответственно.

В обследованиях, которые проходили в присутствии сотрудников администраций районов и собственников гидротехнических сооружений, приняли участие представители министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, ГУ МЧС России по региону и Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.

По итогам обследований были даны рекомендации по проведению необходимых мероприятий по подготовке ГТС к безопасному прохождению весеннего половодья, сообщается на сайте Минлесхоза Пензенской области.