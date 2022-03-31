В Пензе начал работу новый офис обслуживания клиентов компании «ЭнергосбыТ Плюс» ЖКХ

Пенза, 31 марта 2022. PenzaNews. Пензенский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») открыл новый офис обслуживания клиентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 31 марта.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

В нем указано, что офис, в котором физические и юридические лица могут получить разъяснения по начислению платежей, оформить договоры и решить другие вопросы, находится по адресу: Пенза, улица Гагарина, 7.

«Мы переехали в здание, которое расположено недалеко от ранее действовавшего офиса. Теперь вместо двух окон обслуживания работают пять, что существенно сокращает время ожидания потребителей своей очереди или исключает ее», — отметила руководитель офиса продаж и обслуживания клиентов Екатерина Шорникова.

По информации АО «ЭнергосбыТ Плюс», клиентами компании в Пензе являются 156 тыс. физических и почти 4 тыс. юридических лиц.